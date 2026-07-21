SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in SF Urban Properties eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 21.07.2025 wurde die SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SF Urban Properties-Papier an diesem Tag bei 99,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 101,010 SF Urban Properties-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.07.2026 10 202,02 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 202,02 CHF entspricht einer Performance von +2,02 Prozent.

Der Börsenwert von SF Urban Properties belief sich zuletzt auf 338,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at