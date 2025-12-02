SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Langfristige Anlage
|
02.12.2025 10:03:57
SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 02.12.2015 wurde das SF Urban Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 74,77 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,337 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,88 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Anteils am 01.12.2025 auf 98,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,88 Prozent gesteigert.
Der SF Urban Properties-Wert an der Börse wurde auf 329,83 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
