SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Frühe Investition
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26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden SF Urban Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 95,20 CHF. Bei einem SF Urban Properties-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,050 SF Urban Properties-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,57 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Anteils am 22.05.2026 auf 100,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,57 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 337,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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