SF Urban Properties Aktie

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WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131

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SF Urban Properties-Performance 14.07.2026 10:03:55

SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren SF Urban Properties-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das SF Urban Properties-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SF Urban Properties-Anteile an diesem Tag 84,44 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SF Urban Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,842 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.07.2026 1 196,08 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101,00 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 196,08 CHF entspricht einer Performance von +19,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SF Urban Properties bezifferte sich zuletzt auf 338,58 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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