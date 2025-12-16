SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SF Urban Properties-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SF Urban Properties Aktie
Heute vor 3 Jahren wurde die SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 88,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investierten, hätten nun 113,636 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 99,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 318,18 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13,18 Prozent angewachsen.
Am Markt war SF Urban Properties jüngst 332,48 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
