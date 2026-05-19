SF Urban Properties Aktie

SF Urban Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 19.05.2026 10:04:09

SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SF Urban Properties gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 79,26 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 126,164 SF Urban Properties-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 679,49 CHF, da sich der Wert einer SF Urban Properties-Aktie am 18.05.2026 auf 100,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 26,79 Prozent.

Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 336,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SF Urban Properties AG

mehr Nachrichten