SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in SF Urban Properties von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SF Urban Properties-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die SF Urban Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 103,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das SF Urban Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 97,087 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SF Urban Properties-Aktie auf 97,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 475,73 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 5,24 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von SF Urban Properties belief sich jüngst auf 329,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at