SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen SF Urban Properties-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SF Urban Properties-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die SF Urban Properties-Aktie an diesem Tag bei 75,50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investierten, hätten nun 13,245 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.01.2026 1 417,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 107,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 41,72 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SF Urban Properties belief sich jüngst auf 355,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at