SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SF Urban Properties-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 97,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,288 SF Urban Properties-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (99,80 CHF), wäre die Investition nun 1 026,75 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,67 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 337,27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
