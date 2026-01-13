SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SF Urban Properties-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SF Urban Properties-Papier statt. Der Schlusskurs des SF Urban Properties-Papiers betrug an diesem Tag 90,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,111 SF Urban Properties-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 555,56 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Anteils am 12.01.2026 auf 104,00 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 555,56 CHF, was einer positiven Performance von 15,56 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 338,73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at