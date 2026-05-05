SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.05.2023 wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 84,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,183 SF Urban Properties-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 101,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 119,53 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,53 Prozent.

Am Markt war SF Urban Properties jüngst 338,32 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at