SF Urban Properties Aktie
WKN DE: A0RFC0 / ISIN: CH0032816131
|Lohnende SF Urban Properties-Investition?
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05.05.2026 10:03:51
SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren verdient
Am 05.05.2023 wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SF Urban Properties-Anteile bei 84,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,183 SF Urban Properties-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 101,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 119,53 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,53 Prozent.
Am Markt war SF Urban Properties jüngst 338,32 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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