SPI-Wert SF Urban Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SF Urban Properties-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das SF Urban Properties-Papier bei 103,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,971 SF Urban Properties-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,12 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Anteils am 06.07.2026 auf 99,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 3,88 Prozent.

Insgesamt war SF Urban Properties zuletzt 331,42 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at