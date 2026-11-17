Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie gebracht.

Am 17.11.2021 wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 125,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 79,745 SFS-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 143,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 451,36 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,51 Prozent.

SFS wurde am Markt mit 5,62 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at