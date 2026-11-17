SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Lohnende SFS-Anlage?
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingefahren
Am 17.11.2021 wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 125,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 79,745 SFS-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 143,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 11 451,36 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,51 Prozent.
SFS wurde am Markt mit 5,62 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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