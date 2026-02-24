SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Lukrativer SFS-Einstieg?
|
24.02.2026 10:04:07
SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr eingebracht
Das SFS-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 117,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,855 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,27 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 23.02.2026 auf 122,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,27 Prozent angezogen.
SFS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
