SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer SFS-Einstieg? 24.02.2026 10:04:07

SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SFS-Aktien gewesen.

Das SFS-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 117,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,855 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 104,27 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 23.02.2026 auf 122,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,27 Prozent angezogen.

SFS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SFS AG

mehr Nachrichten