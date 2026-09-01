SFS Aktie

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WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

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Lohnender SFS-Einstieg? 01.09.2026 10:03:56

SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SFS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die SFS-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die SFS-Aktie bei 74,35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,345 SFS-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 181,30 CHF, da sich der Wert eines SFS-Anteils am 31.08.2026 auf 134,80 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 81,30 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete SFS eine Marktkapitalisierung von 5,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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