SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SFS-Aktie Anlegern gebracht.

Das SFS-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 121,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SFS-Aktie investiert, befänden sich nun 8,251 SFS-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 036,30 CHF, da sich der Wert einer SFS-Aktie am 22.05.2026 auf 125,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,63 Prozent angewachsen.

Insgesamt war SFS zuletzt 4,88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at