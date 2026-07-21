SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Performance im Blick
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21.07.2026 10:04:12
SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 101,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,982 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,35 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 20.07.2026 auf 138,80 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,35 Prozent erhöht.
SFS markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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