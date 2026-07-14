SFS Aktie

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WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

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Profitables SFS-Investment? 14.07.2026 10:03:55

SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SFS-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SFS-Aktie betrug an diesem Tag 108,20 CHF. Bei einem SFS-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92,421 SFS-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen SFS-Papiere wären am 13.07.2026 12 587,80 CHF wert, da der Schlussstand 136,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,88 Prozent angezogen.

Der Marktwert von SFS betrug jüngst 5,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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