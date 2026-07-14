SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Profitables SFS-Investment?
|
14.07.2026 10:03:55
SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das SFS-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SFS-Aktie betrug an diesem Tag 108,20 CHF. Bei einem SFS-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92,421 SFS-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen SFS-Papiere wären am 13.07.2026 12 587,80 CHF wert, da der Schlussstand 136,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25,88 Prozent angezogen.
Der Marktwert von SFS betrug jüngst 5,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFS AG
|
10:03
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.07.26
|SFS vertieft Zugang zu Luftfahrtmarkt in den USA (EQS Group)
|
10.07.26
|SFS Consolidates Its Access to the US Aerospace Market (EQS Group)
|
07.07.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.06.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in SFS vor 5 Jahren inzwischen bezahlt gemacht? (finanzen.at)
|
23.06.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09.06.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu SFS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SFS AG
|146,00
|1,39%