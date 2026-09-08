SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Profitables SFS-Investment?
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden SFS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SFS-Aktie bei 109,40 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 9,141 SFS-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 237,66 CHF, da sich der Wert eines SFS-Papiers am 07.09.2026 auf 135,40 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 237,66 CHF entspricht einer Performance von +23,77 Prozent.
Alle SFS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,24 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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