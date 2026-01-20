SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 20.01.2016 wurden SFS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SFS-Papier an diesem Tag bei 63,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SFS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 15,823 SFS-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SFS-Aktie auf 109,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 724,68 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 72,47 Prozent.

Der Börsenwert von SFS belief sich zuletzt auf 4,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at