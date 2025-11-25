SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SFS-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die SFS-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66,45 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,505 SFS-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 100,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151,69 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 51,69 Prozent angewachsen.

Der SFS-Wert an der Börse wurde auf 3,88 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at