SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

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Hochrechnung 25.08.2026 10:03:37

SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SFS-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SFS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 130,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, hätte er nun 76,864 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des SFS-Papiers auf 130,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 038,43 CHF wert. Mit einer Performance von +0,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte SFS einen Börsenwert von 5,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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