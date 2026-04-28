SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|Rentabler SFS-Einstieg?
|
28.04.2026 10:03:39
SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 28.04.2023 wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 116,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,861 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 122,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,99 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 4,99 Prozent vermehrt.
Insgesamt war SFS zuletzt 4,81 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFS AG
|
10:03
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Dividendenpolitik: So viel Dividende zahlt SPI-Wert SFS an Anleger (finanzen.at)
|
22.04.26
|SFS Annual General Meeting Approves All Proposals (EQS Group)
|
22.04.26
|SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge (EQS Group)
|
21.04.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
14.04.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.04.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.04.26
|SFS übernimmt deutschen Anbieter von Flachdach-Befestigungssystemen (EQS Group)