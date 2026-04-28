SFS Aktie

SFS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302

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Rentabler SFS-Einstieg? 28.04.2026 10:03:39

SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in SFS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.04.2023 wurde das SFS-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 116,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,861 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 122,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,99 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 4,99 Prozent vermehrt.

Insgesamt war SFS zuletzt 4,81 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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