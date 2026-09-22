SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen SFS-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem SFS-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 129,80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,770 SFS-Aktien. Die gehaltenen SFS-Papiere wären am 21.09.2026 104,93 CHF wert, da der Schlussstand 136,20 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,93 Prozent gesteigert.

Insgesamt war SFS zuletzt 5,20 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at