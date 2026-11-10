SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SFS-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in SFS eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SFS-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 94,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die SFS-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,582 SFS-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 142,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 506,88 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50,69 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 5,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at