SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SFS-Investment von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in SFS-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit SFS-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die SFS-Aktie an diesem Tag bei 111,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 89,606 SFS-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SFS-Papiers auf 139,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 526,88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,27 Prozent vermehrt.

SFS wurde am Markt mit 5,41 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at