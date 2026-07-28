SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SFS-Papier statt. Der Schlusskurs des SFS-Papiers betrug an diesem Tag 134,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 7,424 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SFS-Aktie auf 132,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 985,89 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 985,89 CHF entspricht einer negativen Performance von 1,41 Prozent.

Der Marktwert von SFS betrug jüngst 5,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at