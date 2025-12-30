SFS Aktie
WKN DE: A112DM / ISIN: CH0239229302
|SFS-Performance im Blick
|
30.12.2025 10:03:41
SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das SFS-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SFS-Anteile an diesem Tag 125,60 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die SFS-Aktie investiert hat, hat nun 79,618 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 108,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 662,42 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,38 Prozent.
Der Marktwert von SFS betrug jüngst 4,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFS AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.12.25
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.12.25