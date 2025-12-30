SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Verlust hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das SFS-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SFS-Anteile an diesem Tag 125,60 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die SFS-Aktie investiert hat, hat nun 79,618 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 108,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 662,42 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,38 Prozent.

Der Marktwert von SFS betrug jüngst 4,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at