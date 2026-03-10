SPI-Wert SFS-Aktie: Wäre ein SFS-Investment vor 5 Jahren inzwischen rentabel?

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SFS-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die SFS-Aktie bei 117,70 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 84,962 SFS-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SFS-Papiers auf 117,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 974,51 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,25 Prozent.

Der Marktwert von SFS betrug jüngst 4,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

