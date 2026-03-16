SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SGS SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades SGS SA-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die SGS SA-Anteile bei 84,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,190 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 13.03.2026 106,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 89,72 CHF belief. Mit einer Performance von +6,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war SGS SA zuletzt 17,31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at