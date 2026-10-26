SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Lohnende SGS SA-Investition?
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26.10.2026 10:04:08
SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Die SGS SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SGS SA-Papier an diesem Tag 73,24 CHF wert. Bei einem SGS SA-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 136,537 SGS SA-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 029,22 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Anteils am 23.10.2026 auf 102,75 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 40,29 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für SGS SA eine Börsenbewertung in Höhe von 20,32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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