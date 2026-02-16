SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in SGS SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden SGS SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SGS SA-Papier an diesem Tag 88,12 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das SGS SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 113,482 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 10 701,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 94,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,01 Prozent erhöht.

Der Marktwert von SGS SA betrug jüngst 18,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at