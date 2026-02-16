SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Rentable SGS SA-Investition?
|
16.02.2026 10:03:48
SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden SGS SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SGS SA-Papier an diesem Tag 88,12 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das SGS SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 113,482 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 10 701,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 94,30 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7,01 Prozent erhöht.
Der Marktwert von SGS SA betrug jüngst 18,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SGS SA
|
10:03
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.02.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in Zürich: SLI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
05.02.26
|SLI aktuell: SLI schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu SGS SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SGS SA
|102,60
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.