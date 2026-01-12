SGS Aktie

SGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 12.01.2026 10:03:45

SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SGS SA-Aktien gewesen.

Am 12.01.2025 wurde die SGS SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SGS SA-Aktie bei 93,18 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SGS SA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,073 SGS SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 95,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,60 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,60 Prozent zugenommen.

Alle SGS SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SGS SA

mehr Nachrichten