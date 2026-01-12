SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SGS SA-Aktien gewesen.

Am 12.01.2025 wurde die SGS SA-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SGS SA-Aktie bei 93,18 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SGS SA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,073 SGS SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 95,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,60 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2,60 Prozent zugenommen.

Alle SGS SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at