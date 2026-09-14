SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Lohnender SGS SA-Einstieg?
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14.09.2026 10:03:41
SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das SGS SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SGS SA-Anteile bei 85,24 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 117,316 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 825,90 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Papiers am 11.09.2026 auf 92,28 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 8,26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA belief sich zuletzt auf 18,22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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