SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren SGS SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden SGS SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SGS SA-Aktie betrug an diesem Tag 74,56 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 134,120 SGS SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 12 186,16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 90,86 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,86 Prozent angezogen.

Alle SGS SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at