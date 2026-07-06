SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SGS SA-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das SGS SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SGS SA-Papier an diesem Tag bei 82,76 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 12,083 SGS SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.07.2026 gerechnet (95,30 CHF), wäre das Investment nun 1 151,52 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 15,15 Prozent.

Alle SGS SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,84 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at