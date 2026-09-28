SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen SGS SA-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SGS SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die SGS SA-Anteile bei 75,76 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,200 SGS SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 1 247,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 94,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 24,74 Prozent.

Zuletzt ergab sich für SGS SA eine Börsenbewertung in Höhe von 18,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at