SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Langfristige Investition
|
28.09.2026 10:03:45
SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem SGS SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die SGS SA-Anteile bei 75,76 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,200 SGS SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 1 247,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 94,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 24,74 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SGS SA eine Börsenbewertung in Höhe von 18,68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SGS SA
|
10:03
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
21.09.26
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
14.09.26
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|SIX-Handel: Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
11.09.26
|SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
09.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|SIX-Handel SLI präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu SGS SA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SGS SA
|100,85
|0,30%