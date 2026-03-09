SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in SGS SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit SGS SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SGS SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 89,10 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in SGS SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 112,233 SGS SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 448,93 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Anteils am 06.03.2026 auf 93,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 4,49 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich zuletzt auf 17,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at