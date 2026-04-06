SGS Aktie

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WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

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Investmentbeispiel 06.04.2026 10:03:47

SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SGS SA-Aktien gewesen.

Am 06.04.2025 wurde die SGS SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die SGS SA-Aktie 80,22 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die SGS SA-Aktie investierten, hätten nun 1,247 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 84,08 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 104,81 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,81 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete SGS SA eine Marktkapitalisierung von 16,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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