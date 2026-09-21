SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SGS SA gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das SGS SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SGS SA-Anteile 81,74 CHF wert. Bei einem SGS SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,223 SGS SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 93,04 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,82 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,82 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich zuletzt auf 18,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at