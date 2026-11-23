SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Langfristige Performance
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit SGS SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 74,32 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,346 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 136,91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101,75 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,91 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA bezifferte sich zuletzt auf 20,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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