SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen SGS SA-Investment verdienen können.

SGS SA-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SGS SA-Anteile an diesem Tag 84,94 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,177 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,46 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,32 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent.

Alle SGS SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at