SGS Aktie

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WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

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Langfristige Investition 20.04.2026 10:03:41

SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SGS SA-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in SGS SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SGS SA-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der SGS SA-Anteile betrug an diesem Tag 109,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 91,575 SGS SA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.04.2026 8 163,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 89,14 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 18,37 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SGS SA belief sich zuletzt auf 17,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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