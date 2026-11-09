SGS Aktie
WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924
|Langfristige Performance
|
09.11.2026 10:03:46
SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden SGS SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,56 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 12,569 SGS SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2026 1 281,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 101,95 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,14 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für SGS SA eine Börsenbewertung in Höhe von 20,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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