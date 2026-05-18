SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SGS SA von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SGS SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das SGS SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 109,08 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die SGS SA-Aktie investierten, hätten nun 0,917 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.05.2026 78,58 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 85,72 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 21,42 Prozent eingebüßt.

SGS SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at