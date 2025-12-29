SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine SGS SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die SGS SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SGS SA-Papier bei 106,88 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die SGS SA-Aktie investierten, hätten nun 93,563 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.12.2025 auf 90,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 491,77 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,08 Prozent verringert.

Der Marktwert von SGS SA betrug jüngst 17,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at