SGS Aktie

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WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

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Profitables SGS SA-Investment? 13.07.2026 10:04:05

SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine SGS SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das SGS SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 117,48 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 85,121 SGS SA-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,68 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 8 059,24 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,41 Prozent.

SGS SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,74 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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