SGS Aktie

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WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

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Lohnende SGS SA-Anlage? 07.09.2026 10:04:00

SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine SGS SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

SGS SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das SGS SA-Papier bei 115,68 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,645 SGS SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 786,83 CHF, da sich der Wert eines SGS SA-Papiers am 04.09.2026 auf 91,02 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 21,32 Prozent abgenommen.

SGS SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,99 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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