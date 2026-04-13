SGS Aktie

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WKN DE: A3D68K / ISIN: CH1256740924

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Lohnende SGS SA-Investition? 13.04.2026 10:03:42

SPI-Wert SGS SA-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in SGS SA von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

So viel hätten Anleger mit einem frühen SGS SA-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der SGS SA-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 83,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das SGS SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,947 SGS SA-Anteilen. Die gehaltenen SGS SA-Papiere wären am 10.04.2026 1 009,56 CHF wert, da der Schlussstand 84,50 CHF betrug. Mit einer Performance von +0,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war SGS SA zuletzt 16,31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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