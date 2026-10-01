SPI-Wert SHL Telemedicine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen SHL Telemedicine-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit SHL Telemedicine-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11 111,111 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 666,67 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Papiers am 30.09.2026 auf 1,05 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,67 Prozent.

Der Börsenwert von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 39,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at